Marie (11) is Kinderkrak in Vleteren

Marie Pareyn (11) woont samen met haar ouders Geert Pareyn en Barbara Claus in Westvleteren. Zij heeft nog een tweelingbroer Emiel en een oudere broer Arthur. Marie zit in het vijfde leerjaar in VBS Klavertje Drie van Oostvleteren. Zij is een echte boekenwurm. Onlangs mocht ze voor één dag bibliothecaris zijn in de bib van Oostvleteren. “Dat was echt leuk”, steekt Marie van wal. ”Boeken in- en uitscannen en op hun plaats zetten. Ik verzorgde ook een thematafel rond de jeugdboekenmaand, die dit jaar als thema ‘geluk’ had. Ik lees in feite alles graag, vooral De waanzinnige boomhut-reeks, de Zoete Zusjes-boeken en ook van de F.C. De Kampioenen-strips kan ik genieten.”

Marie is een bezige bij en heeft nog tal van andere hobby’s. Tweemaal per week gaat ze naar de baskettraining van de U10 Basket Poperinge. Maar ook muziek kan haar bekoren. “Ik volg saxofoonles en hoop te kunnen spelen bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Vleteren, waar ook mijn mama en opa lid van zijn. En zoektochtjes maken doe ik ook graag. Ik maak zelf de opdrachten, zowel voor binnen als buiten. Samen met mijn mama sta ik ook graag in de keuken, vooral bakken. Ik ben ook misdienaar in de kerk van Westvleteren.” Marie heeft ook groene vingers en knutselt graag met bloemen uit de tuin. (RVL)