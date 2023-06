Marie (11) is Kinderkrak in Damme

Maria Breemeersch (11) uit Moerkerke kampt sinds haar vierde levensjaar met een zware vorm van diabetes, maar dat belet haar niet op school – de Vrije Basisschool in Moerkerke – steevast haar best beentje voor te zetten én zich vooral creatief te ontplooien. “Marie kwam terug van een vakantiekamp – tijdens de krokusvakantie toen we merkten dat het precies dezelfde Marie niet meer was. Ze was fel vermagerd, afgemat en steeds snel vermoeid”, zegt haar vader Koen. “Bij de dokter werd de diagnose diabetes gesteld. Aanvankelijk moest met een prikker insuline ingebracht worden, later met een klassieke insulinepomp en later ook nog met een pomp met terugwerking, die dus zichzelf corrigeert als er een teveel zou zijn ingebracht. De jongste jaren kan Marie dit zelf grotendeels bedienen, maar het blijft natuurlijk geen evidente situatie voor een kind.” “Het is soms wel vervelend als de insulinepomp een signaal geeft als ik bijvoorbeeld en toets of examen aan het afleggen ben in de klas”, vult Marie zelf aan. “Maar ik probeer zoveel mogelijk een normaal leven te leiden. Ik teken graag en schrijf poëzie. Zo was ik bij de laureaten in de top 25 van de Poëziewedstrijd van de Vrienden Van Maerlant waar de Damse schoolkinderen aan deelnamen.” (PDV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023