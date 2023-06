Marie (10) is Kinderkrak in Kuurne

Marie Vannieuwenborg spaarde haar hele leven lang voor haar paardenstaart. Nooit eerder mocht er een stuk vanaf, maar voor Think Pink maakte ze graag een uitzondering. “Ik kwam op het idee door mijn vriendin Elle-June die bij mij in de klas zit”, vertelt Marie Vannieuwenborg uit Kuurne. “Ook zij schonk haar paardenstaart aan Think Pink. Eerst twijfelde ik maar deed het uiteindelijk wel. Ik ben heel blij dat ik deze keuze maakte. Mijn mama, Lien Huysentruyt, had borstkanker en daardoor was ze al haar haar kwijt. Ik wilde iets bijzonders doen voor haar. Ik ben heel trots op mezelf, en natuurlijk ook op mijn mama. Het is nu ongeveer twee maand geleden en er is al weer een flink stuk bijgekomen. Of ik het opnieuw zou doen? Heel zeker”, zegt de 10-jarige Marie overtuigend. Ze volgt les in Freinetschool De Baai in Kortrijk. “Later wil ik kleuterjuf of gewone juf worden. Met kinderen samenwerken is heel leuk. Ik heb ook heel wat hobby’s”, glundert Marie, die ook nog een zevenjarig broertje Cas heeft. “Ik speel piano op woensdag en zaterdag in Academie Hap Harelbeke. Ook op de Academie volg ik ballet op dinsdag en hedendaags dansen op donderdag. En op zondag ga ik naar de Chiro.” (ELD)