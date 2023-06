Margot (14) is Kinderkrak in Diksmuide

Margot Willaert lijdt al tien jaar aan pulmonale hypertensie, een ziekte waarbij ze een hoge bloeddruk heeft in de bloedvaten van de longen. Hoewel ze fysiek sterk beperkt wordt door haar ziekte, doet ze toch vrijwilligerswerk in wzc De Zilvervogel in Woumen.

Pulmonale hypertensie (PH) is een ziekte waarbij een hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen ervoor zorgt dat ze vernauwen. Daardoor krijgt het hart steeds meer moeite om het bloed door de longen heen te pompen. Het is deze ziekte die Margot Willaert, haar mama Heidi Haelewyck (38), papa Wesley Willaert (43) en broer Lukas (16) al tien jaar in de ban houdt. “Ze heeft de lagere school via Bednet gedaan, slechte een paar halve dagen per week ging ze effectief naar school”, vertelt Heidi. Margot zit nu in het tweede jaar mechanica in het Atheneum campus Kaaskerkestraat.

Sinds anderhalf jaar is Margot ook vrijwilliger in woon-zorgcentrum De Zilvervogel in Woumen. “Ik help overal waar ik kan: spelletjes spelen, wafels bakken, wandelen door de gangen…”, somt ze op. “Je ziet dat de mensen er deugd van hebben en dat ze het appreciëren dat je tijd en aandacht aan hen besteedt. Ik ben wel moe als ik thuiskom, maar vooral tevreden dat ik heb kunnen helpen.” (TOGH)

