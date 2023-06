Margot (11) is Kinderkrak van Ardooie

Margot Debussche (11) woont in de Wezestraat en volgt les aan de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Ardooie. Haar hele leven al is ze actief op pony en paard. “Mijn mama zegt altijd dat ik al van in de moederschool te paard mee reed”.

En dat kunnen we geloven, want de familie is uitbater van Stal ’t Wezehof. “Voor mij is het dan ook een kleine stap om mijn geliefkoosde hobby uit te oefenen”, zegt Margot.

Ze werd omwille van haar puike prestaties gehuldigd door de sportraad als laureate van het sportjaar 2022-2023. “Met mijn pony Revisible van de Bucxtale werd ik West-Vlaams kampioene wvur M1. Murphy Iaw brengt ons op dit kampioenschap op het podium M 1.10. Met Drummer King haalde ik de tweede plaats in het wvur 1.10”, zegt Margot, die op meer dan één pony bedreven is.

In groep won ze the battle of the teams met de Bende van Ellende, waarvan ook Thibaut, Laurence Declercq en Julie Vanhollebeke deel uitmaken. En daarmee geeft Margot ons slechts een kleine greep uit haar palmares dat ze stilaan maar zeker opbouwt.

Voor Margot is de liefde voor pony en paard de enige hobby. “Veel oefenen met de dieren is een must”, zegt ze. “Zo wek je vertrouwen en krijg je goede resultaten.” (JM)

