Margot (11) is Kinderkrak in Houthulst

Margot is de dochter van Hans en Angeline Logghe en grote zus van Sam. In augustus wordt ze 12 jaar. Margot is Kinderkrak omdat ze uit eigen beweging bejaarden in het rusthuis gaat bezoeken. “Het begon allemaal toen ik met een vriendinnetje mee ging op bezoek bij haar oma”, vertelt Margot. “Samen met nog een andere vriendin besloten we dat meer te doen en dan vooral bij mensen die niet vaak of helemaal geen bezoek krijgen. Daarom vind ik ook dat mijn vriendinnetjes, Geraldine en Louise, eigenlijk ook krak zijn. Bij de mensen bij wie we op bezoek gaan maken we een praatje, en we helpen bij het rondbrengen van de maaltijden. Ik vind het heel tof om die mensen een bezoekje te brengen, want ze fleuren op bij de bezoekjes en luisteren graag naar wat we vertellen, maar ze vertellen ook graag over hoe het was toen zij kind waren. Ze kijken echt wel uit naar die bezoekjes. Er is niemand die mij of mijn vriendinnetjes verplicht om dat te doen, we doen dat omdat we graag een beetje zon in het leven van de eenzame bejaarden brengen. Het doet echt wel deugd om te zien hoe ze genieten van die bezoekjes en dat is waar je het voor doet.” (ACK)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023