Margaux (10) is Kinderkrak in Spiere-Helkijn

De talentvolle Margaux Ide is drie jaar aangesloten bij Figure Skating Club Kortrijk Spurs. De 10-jarige schaatster uit Spiere maakte al indruk. “Ik kwam bij Figure Skating Club Kortrijk Spurs toen ik 6,5 jaar was”, vertelt Margaux. “Ik begon daarvoor met ballet maar door mijn vriendin Camille (10) kwam ik terecht bij het initiatie schaatsen. Ballet deed ik niet meer graag. Bij Figure Skating Club Kortrijk Spurs krijg ik training van Sophie en Chloë. Voor de wedstrijdkeur is dit hoofdzakelijk Chloë. Een zeer leuke coach, zeer lief en soms terecht een beetje streng. Ze kan ons heel goed motiveren en het beste in ons bovenhalen. Ik train zes keer per week waarvan een paar keer op het ijs en daarnaast werken we aan onze lenigheid. Ik werkte al vijf recreatieve wedstrijden af waarvan ik vier keer het podium haalde. Daardoor slaagde ik voor mijn instaptest om vanaf september aan de B-competitie deel te mogen nemen. Mijn Nu is het schaatsseizoen voorbij maar we blijven op maandag aan de slag. Op donderdag gaan we telkens op zoek gaan naar een leuke plaats in Kortrijk om te trainen. Het park, aan het water… zeer afwisselend. Hier maakte ik ook al heel wat vriendinnetjes. Mijn achtjarige zus Amélie volgt tekenles en mijn broertje Louis doet aan kleutersporten. Zo hebben we allemaal onze hobby”, besluit Margaux die in Basisschool De Polyglot in het vierde leerjaar les volgt. (ELD)

