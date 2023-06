Mare (11) is Kinderkrak in Zwevegem

Mare Vanhee uit de Sint-Amandstraat mag nog tot begin volgend schooljaar de kinderburgemeesterssjerp dragen. “Ik zit in het zesde leerjaar van de Vrije Centrumschool in Zwevegem en in oktober werd ik in de kindergemeenteraad verkozen tot kinderburgemeester. Ik vind het belangrijk dat de kinderen een stem krijgen in Zwevegem en ik wilde die stem zijn. Kinderen hadden al wel inspraak via de kindergemeenteraad, maar ik vond dat het wel iets meer mocht zijn.” Volgens Mare maakt de kindergemeenteraad echt wel het verschil. “We kiezen zelf ons thema waarrond we willen werken. Dit jaar is het Kunst en Kleur. We werken iets uit rond optische illusie wat normaal tegen het zomerverlof in het gemeentepark zal te zien zijn. Ook werken we verder aan oudere thema’s. Zo besliste men twee jaar terug om de vuilnisbakken te pimpen. Nu is alles geregeld en kan het project in uitvoering gaan.” De opa van Mare, Marc Claeys, is schepen in Zwevegem. “Toen er de verkiezingen waren, heeft hij mij wel enkele tips gegeven. Hij was ook heel trots toen ik het tricolore lint mocht omgorden, maar verder heeft hij zich niet gemoeid.” Mare ziet zich niet meteen in de echte politiek stappen. “Onze vergaderingen zijn leuk en op een speelse manier gebracht. We hebben ook eens een raadzitting van de gemeenteraad bijgewoond, en daar verloopt toch alles veel serieuzer.” (GJZ)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023