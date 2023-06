Marcel (8) is Kinderkrak in Koekelare

De appel valt niet ver van de boom, zegt het spreekwoord, maar ten huize Bert Van Guyze en echtgenote Delphine Steelandt, wonende in Koekelare en de sympathieke uitbaatster van VIP-Fit in Moere-Gistel, is dat letterlijk zo. Hun zoontje Marcel is de jongste fitnessinstructeur van ons land en krijgt de titel van Kinderkrak 2023 van deze krant. “Al van jongs af aan, wilde hij lesgeven aan kindjes en hen fit maken”, stelt mama Delphine Steelandt. “Wij gaven hem die kans, terwijl wij achteraan in de zaal stonden voor als hij een hapering zou hebben of een black-out. Maar hij deed dit wonderwel goed”, zeggen zowel zijn ouders als oma en opa. “Mensen en kindjes sportief en gezond maken, is toch een mooi doel”, pikt Marcel in. “Als mama en papa met pensioen gaan, zal ik de fitnesszaak verderzetten. Ik zou graag ook nog les willen geven in spinning en pilates, (dit laatste is een nieuw soort fitness uitgewerkt begin de 20ste eeuw, nvdr)”, stelt de jongste fitnessleraar van het land kordaat. “Ik ben in ieder geval heel fier en blij dat ik de titel van Kinderkrak 2023 mag ontvangen. Het is fijn om Kinderkrak van onze gemeente te zijn”, besluit Marcel lachend. (EV)

