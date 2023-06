Mara (9) is Kinderkrak in Maldegem

Kinderkrak Mara Van Leene is een echte bezige bij met veel interesses. Eerst en vooral is ze een echt leesbeest: ze houdt van dikke, avontuurlijke boeken met een beetje triestigheid. Maar ook de strips van Sisters, De Buurtpolitie en Kuifje & Bobbie kunnen haar bekoren. “Samen met mijn BFF (turbotaal voor Best Friend Forever, n.v. d. r.) Fauve Sierens ben ik ook lid van de Leesjury”, vertelt Mara enthousiast. “In die jury lezen we per jaar acht boeken, die we dan met elkaar bespreken. Ook het slotevenement waarop de winnaar bekendgemaakt wordt, is heel leuk.” Daarnaast is Mara ook lid van de Triple Jumpers, de leerlingenraad van GO! Basisschool De Driesprong. Ze is een enthousiaste leerling, die steeds paraat staat om haar school op een positieve manier in de kijker te zetten. Telkens slaagt ze er ook in om haar ouders Bart Van Leene en Tania De Decker te overtuigen mee te helpen bij bepaalde schoolactiviteiten. Kortom, een goedlachse topper! “Ten slotte speelt Mara piano, volgt ze notenleer en danst ze ook bij Sy-Dansstudio. “Street Jazz is mijn favoriet. Het is een dans met veel variatie en moves, een dans die alles van andere dansen met elkaar combineert”, aldus Kinderkrak Mara, die ook superfan is van Camille. “Samen met mijn goede vriendin Fauve wil ik zeker nog eens naar een optreden van haar!”(MIWI)

