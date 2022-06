Manou (12) is Kinderkrak in Ardooie

Manou Driessens is 12 jaar, ze is de dochter van Nico Driessens en Inge Debrabandere en met Liam, Zion en Thor heeft ze drie broers. Het gezin woont in Koolskamp.

Naar school gaan doet ze in De Akker in Egem. In december 2021 kreeg ze het nieuws dat niemand wil horen: kanker. “Na een intense chemotherapie en operatie herstel ik nu dag per dag”, vertelt Manou strijdvaardig. “Daardoor moest ik al heel wat leuke dingen zoals dansles, kickboksen of mijn vormsel missen, wat me vaak verdrietig maakt. Maar samen met mijn ouders, superbroers en heel wat fijne mensen rondom mij probeer ik er volop voor te gaan. Mijn motto is ‘alles komt goed’ en dat geloof ik ook. Ook vanuit mijn school krijg ik heel wat steun zowel van juf Jasmien als de andere leerlingen, ze zijn mijn trouwste supporters.”

Door de kanker is het moeilijk om op school les te volgen, gelukkig is er Bednet. “Via Bednet kon ik les blijven volgen en in contact blijven met mijn klasgenootjes. Mijn juf kwam wekelijks langs voor thuisonderwijs en een babbeltje, ze is mijn held. Ondertussen kan ik alweer een paar uurtjes naar de klas, volg ik revalidatie en kijk ik uit naar de zomervakantie.”

“Gaandeweg kreeg ik het idee om iets terug te doen voor de dienst oncologie in het UZ Gent. De dokters en verpleegsters hebben een plaatsje in mijn hart veroverd. Daarom maak ik armbandjes en kettingen ten voordele van het Kinderkankerfonds. Ondertussen konden we zo al 1.200 euro verzamelen. Ik kreeg heel wat hulp van mijn broers, hun vrienden en kennissen. Ik ben trots op het resultaat. Daarnaast staat er op school ook een rostpot, waar iedereen de roste centjes in kan achterlaten, alle beetjes helpen. Wie nog een armbandje wil, kan op Instagram terecht: juwelen_manou.” (JM)

