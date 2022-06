Manon (16) is Kinderkrak in Ingelmunster

Pas 16 jaar is Manon Naert uit de Lijsterstraat en toch was ze al liefst 7 van de 10 afleveringen te zien op Play4 in ‘Come Dance With Me’. Samen met papa Nico zorgde ze voor boeiende televisie en ook voor een leuke dansact.

“Die periode zal ik niet vlug vergeten”, glimlacht Manon. “Het was een grote belevenis op zichzelf. Papa en ik mochten eens van dichtbij tv meemaken. Ik kijk nu wel anders naar programma’s op tv. In ‘Come Dance With Me’ haalden we helaas geen finaleplaats, maar dat vind ik niet zo erg. We waren zeven weken lang te zien op tv en dat vind ik vooral super voor mijn papa, die totaal geen danservaring had maar er zich wel 200 procent voor inzette. Wat we er uit leerden? Dat we meerdere eigenschappen gemeen hebben: dezelfde humor, een beetje zot doen, allebei een beetje ADHD”, lacht Manon die in haar vierde jaar van de de kunsthumaniora in Wilrijk zit.

Samson & Gert-ballet

Qua dansen ben ik dus al wat gewoon. Ik maakte al deel uit van het Samson & Gert-ballet bij Studio 100 en ik dans nog bij Dansschool Dançar in Roeselare. Ook trok ik al naar de VS. Dansen zal altijd belangrijk blijven in mijn leven, met dank aan papa Nico en mama Nathalie die mij steunen. Of papa in de toekomst nog zal dansen weet ik niet, maar deze ervaring kunnen ze ons alvast niet meer afnemen.” (PADI)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks