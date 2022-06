Manon (12) is Kinderkrak in Knokke-Heist

De twaalfjarige Manon Short uit Knokke-Heist toonde zich samen met haar moeder Anouk De Baets een opgemerkt duo tijdens de danswedstrijd Come Dance With Me op Play 4. Manon gaat al zo ongeveer sinds haar derde al dansend door het leven. Ze evolueerde al snel richting street dance, modern en jazz en begon rond haar achtste ook wedstrijden te dansen; vaak met behoorlijk groot succes, wat haar zelfvertrouwen alleen maar aansterkte. Dat kon ze ook wel gebruiken, want Manon groeide op zonder vader. Haar papa Michael overleed toen ze zelf zo’n drie maanden oud was. “Mijn dochter steunde dan ook heel erg op mij en we zijn vandaag nog altijd erg close”, zegt haar moeder Anouk. “Dansen bleef voor Manon al die tijd een echte uitlaatklep; dus ook toen er een telefoontje van Play 4 kwam met de vraag om mee te doen aan Come Dance With Me. Groot was echter de verbazing toen de programmamakers erop aandrongen dat ook Anouk zou meedansen. De uitdaging bleek intens en de danspasjes inoefenen vergde zeker voor Anouk heel wat concentratie en uithouding. Maar het blijkt vooral een mooi moeder-dochter projectje. “Mama en ik blijven sowieso gewoon samen dansen”, lacht Manon.

