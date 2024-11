Manillentornooi (of spelletjes) bij Chiro Jebo

Chiro Jebo vzw organiseert op vrijdag 22 november om 19 uur een manillentornooi. De opbrengst gaat naar de opfrissing van de lokalen van de Lichterveldse chirojongens- en meisjes.

Het tornooi start om 19.30 uur in OC De Schouw, Statiestraat 113. Inleg 14 euro per twee personen. Inschrijven via jens.devloo@gmail.com, met vermelding van de teamnaam. Elk duo ontvangt een prijs, de hoofdprijs is een bon voor een fotoshoot bij Foto Kurt. Er worden gezelschapsspellen voorzien voor wie niet van competitie of kaarten houdt. (JW/foto Kurt)