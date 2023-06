Maïté (16) is Kinderkrak in Izegem

Maïté Devolder zit er met haar korte kopje haar breed glimlachend bij in de ouderlijke woning in de Kouterweg in Emelgem. “Mijn haren zijn ongeveer alweer een halve centimeter gegroeid”, lacht ze. Maïté is zopas 16 jaar geworden, maar haar engagement gaat al een tijdje terug. “Toen ik zeven jaar was, heb ik mijn haar voor een eerste keer laten knippen, mijn opa vocht toen tegen kanker. Dat was na mijn eerste communie, maar eerlijk gezegd heb ik daar niet veel herinneringen meer aan.” Vier jaar later, toen ze elf was, volgde een tweede knipbeurt, een jaartje later was er een derde schenking en dit jaar ging er op 1 juni

33 centimeter van haar lange haren af. “In totaal al goed voor 116 centimeter. Die gaan naar Think Pink, ze maken er pruiken van.” Maïté, die aan het Heilig Kindsheid Ardooie Maatschappij- en Welzijnswetenschappen volgt, wil ook haar vriendinnen warm maken voor het initiatief. “Maar dat is niet altijd evident. Sommige meisjes kleuren hun haar al, anderen zien het niet zitten om er met een korte coupe bij te lopen.” Maïté ziet daar niet veel graten in. “Het groeit snel terug”, aldus de jongedame die in haar vrije tijd gaat dansen bij So-Fit in Izegem.

Ze is ook al tante van Seppe, Inaya en Atiya, de kindjes van haar oudere zussen Jessica (39) en Lindsay (35). “Ook Jessica vocht al tegen schildklierkanker”, geeft mama Geraldine nog mee. (WVS)

