Maité (11) is Kinderkrak in Avelgem

In de Vrije Basisschool Sint-Jan Berghman in Avelgem werd onlangs een bijzonder diploma uitgereikt. De 11-jarige Maité Houtekier kreeg van haar juf Yanna de opdracht om pi tot op zoveel mogelijk cijfers na de komma uit het hoofd te leren. De Avelgemse kende in amper drie dagen tijd maar liefst 225 cijfers. “Precies een maand nadat de zus van mijn mama stierf, moest ik mijn uitdaging voor de klas brengen. Dit was mijn grote motivatie om te slagen in mijn opzet”, doet Maité haar verhaal. “Ik ben al altijd wel goed geweest in wiskunde, en krijg soms uitdagingen in de klas. Naar aanleiding van pi-dag werden we in ons rekengroepje aangemoedigd om zoveel mogelijk cijfers na de komma uit het hoofd te leren. ’s Morgens kregen we de opdracht en toen ik thuis kwam na school kende ik er al 105 uit het hoofd. Ik gebruikte de speeltijden en middagpauze om zoveel mogelijk te oefenen. Ik haalde de cijfers aanvankelijk nog door elkaar, maar al snel kende ik 225 cijfers uit het hoofd. Uiteraard vergde dit heel veel oefenen. Volgend jaar wil ik op pi-dag 300 cijfers onthouden. Dit moet me wel lukken. En later wil ik geneeskunde studeren. Dit is een droom die ontstond na het overlijden van mijn tante.” (ELD)

