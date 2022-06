Maëlle (6) is Kinderkrak in Bredene

Maëlle Volcke kampt al sinds haar geboorte met een longziekte. Ondanks de vele bezoeken aan de kinesist en een jaarlijkse opname in het ziekenhuis trekt ze elke dag moedig naar school. “En wanneer ze langere tijd in het ziekenhuis moet opgenomen worden omdat haar longen er weer slecht aan toe zijn, volgt ze les via Bednet”, geeft papa Davy aan.

Kort na de bevalling bleek dat Maëlle een infarct had gekregen op de rechterhersenhelft, waardoor ze aan haar linkerzijde motorisch wat achterstand heeft. “Na drie jaar ziekenhuisbezoeken bleek dat ze ook aan primaire ciliaire dyskinesie (PCD) lijdt, een afwijking van de longen waardoor de trilhaartjes inactief zijn en afvalstoffen zich opstapelen in haar longen.”

Ondanks al die fysieke beperkingen blijft Maëlle monter haar lessen volgen, op school, thuis of vanuit het ziekenhuis. “De school (De Zandlopertjes) heeft haar daarbij trouwens altijd fantastisch geholpen.”

School, dagelijkse kinebezoeken…: Maëlle heeft voor een 6-jarige een drukke agenda. En toch vindt ze nog tijd om te sporten en te spelen. “Veel bewegen is trouwens goed voor haar. Hoe meer ze sport, hoe beter. Op woensdag gaat ze dansen, op vrijdag zwemmen en op zondag trekt ze naar de Chiro. Maëlle is een vechtertje, ze kan dat wel aan.” (MM)

