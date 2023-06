Maak kennis met de Kinderkraks van jouw gemeente!

Al 15 jaar lang kiest KW jaarlijks dé Krak in alle West-Vlaamse⁠ gemeenten. Sinds vorig jaar breien we aan die mooie traditie een vervolg. Onze krant ging voor de tweede keer op zoek naar Kinderkraks: kinderen die zich enthousiast inzetten voor een ander of zich lieten opmerken door een straffe prestatie. Wie de Kinderkraks van jouw gemeente zijn, lees je morgen vrijdag in De Krant van West-Vlaanderen of je kan die nu al online ontdekken op kw.be. Volg deze link!

