Lyan (11) is Kinderkrak in Blankenberge

Een tijdje terug vond in Cabo de lokale prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse, wereldwijde Vredesposterwedstrijd van de Lions Club. Voor Lions Blankenberge namen liefst 316 leerlingen deel, maar het was de tekening van Lyan Desutter (11) uit het zesde leerjaar van basisschool Zilvermeeuw, die de jury het meeste kon bekoren. Hij stootte daarmee door naar de nationale ronde. “Blijkbaar vonden ze het idee achter mijn tekening goed gevonden. Het thema was dit jaar durven dromen en ik tekende een meisje dat een gordijn opentrekt en op haar droomwereld uitkijkt. Gelukkig maar dat ze ‘t leuk vonden. Ik ben pas helemaal op het laatst op dat idee gekomen”, glimlacht Lyan. Aangezien hij juist met de klas op uitstap was naar de Ardennen, kon hij zelf niet op de prijsuitreiking aanwezig zijn. Lyans neefje, Lino, ging dan maar z’n prijs – een uitstapje naar de Grotten van Han – in ontvangst nemen. Hij kreeg ook een mooie poster cadeau. “Maar het belangrijkste is dat hij nu door mag naar de nationale wedstrijd en, wie weet, misschien wel doorstoot naar de grote finale in Amerika. Dat zou voor onze Lyan het avontuur van zijn leven zijn, een droom die uitkomt. Amerika is immers het mekka van het basketbal en Lyan is verzot op basketbal”, zegt zijn mama Jill Maene. (WK)

