Luna en Hailey (14) zijn Kinderkraks in Izegem

Sinds hun achtste levensjaar zijn Luna Dupont (Ingelmunster) en Hailey Bonduwe (Emelgem) hartsvriendinnen. Ze liepen samen lagere school in Bellevue en dansen nu nog altijd samen bij Life Danscenter in Izegem.

Als duo pakten ze Vlaamse en Belgische titels bij de vleet en nu maken ze deel uit van Mini Move in het Life Danscenter. “Dat is een groep van 24 dansers en in september mogen we naar het WK in Zweden.”

Op TikTok en Instagram maken beiden ondertussen ook furore en hebben ze samen respectievelijk meer dan 300.000 en ruim 100.000 volgers op beide sociale netwerken. In Roeselare werden ze uitgenodigd om een TikTok Kersttoer te verzorgen. “Erg plezant om te doen.”

Ondertussen volgt Luna de richting Mode in het Instituut de Pélichy en Hailey Moderne Talen aan het College. Ze zijn nog altijd elkaars beste vriendin. “Hailey is lief, mooi en zorgzaam”, weet Luna.

Ook Hailey heeft lovende woorden: “Luna is een echt stijlicoon. Als zij iets draagt, dan heeft de volgende dag heel Izegem dat aan.”

Luna en Hailey posten wekelijks nog filmpjes. “We stoppen daar heel wat tijd in, maar onze mama’s helpen ons daarbij”, zeggen de jonge influencers.