Luna (14) is Kinderkrak van Zedelgem

Luna Gryp (14) is in het rolstoeltennis de huidige nummer drie in de ITF Girls Ranking, de junioren tot 18 jaar. Ze probeerde eerst nog om stappend te tennissen, maar door een aangeboren aandoening zijn haar botten zwakker en kan ze geen risico’s nemen. Van Belgisch kampioen rolstoeltennis Ivan Kindt leerde ze de juiste technieken. Bij Ostend Tennis Club coacht Vincent Denoo Luna intensief om haar voor de competitie klaar te stomen. Zoveel ze als kind het ziekenhuis zag, zo zelfverzekerd is ze nu om niet op te geven. Ze tennist pas sinds haar tien jaar, maar haar prestaties zijn bijzonder. Spelers zonder rolstoel moeten technisch sterker uit de hoek komen, om haar te kunnen kloppen. “Tegelijk moet ik mijn rolstoel bedienen, en me concentreren op het tennissen zelf. Ik ga ook voltijds naar school zonder sportstatuut. Begin mei vertegenwoordigde ik mee België op de World Team Cup Junior in Portugal. We eindigden knap als zesde. In september hoop ik aan de US Open mee te doen, waar ik het haalbaar zie om de finale van het enkel- en dubbelspel te winnen.” Naast het toptennis brengt Luna met evenveel bezieling ook de positieve noot bij de Veldegemse harmonie Kunst Na Arbeid. “We hebben haar er heel graag bij, want het is een heel enthousiast meisje dat zichzelf overtreft”, aldus vertegenwoordiger van harmonie. (HV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023