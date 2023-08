Lukas en Siemen zwaaien af als leider bij Chiro Oudenburg: “Leerschool voor het leven”

Na een lange periode als lid van Chiro Oudenburg – eerst als gastje en later in de leiding – zetten Lukas Timmerman en Siemen Kemel een punt achter wat zij een leerschool voor het leven noemen. “De jeugdbeweging heeft ons voor een stuk gevormd en daarvoor zijn we heel dankbaar. We zullen het wel missen, maar de combinatie met alles wat we nog doen – studies, job, basket, vriendin – werd almaar moeilijker. En we willen in schoonheid eindigen.”

Het zomerkamp 2023 is pas voorbij: met zo’n honderd jonge mensen verbleef Chiro Oudenburg tien dagen in Weelde, deelgemeente van Ravels in de provincie Antwerpen. Dat kamp werd het laatste voor leiders Lukas Timmerman (24) en Siemen Kemel (20).

Lukas Timmerman, uit Roksem, is vastgoedmakelaar en Oudenburgenaar Siemen Kemel begint straks aan zijn laatste jaar opleiding leraar Engels en geschiedenis. De combinatie van wat ze in hun leven nu doen met de jeugdvereniging werd almaar moeilijker. “Vandaar onze beslissing om nu te stoppen, in schoonheid, met een heel goed gevoel”, zeggen Lukas en Siemen.

Vooral meisjes

Allebei hebben ze een heel parcours afgelegd bij de Chiro. Lukas was vijftien toen hij kennismaakte met de jeugdvereniging. “Ik was toen net te jong om een vakantiejob te doen en ben bij de speelpleinwerking terechtgekomen. Daar kende ik Merel Velle en was Niko Lebeke hoofdanimator. Ze stelden me voor om eens een zondag naar de Chiro te komen en dat deed ik. Er waren toen voornamelijk meisjes lid en ik porde enkele vrienden aan om ook te komen. Zo kreeg ik Bjarne Vandamme en Matthias Antierens erbij”, vertelt Lukas. De drie sloten samen aan bij de Keti’s.

“We stoppen in schoonheid, met een heel goed gevoel”

Siemen werd als twaalfjarige door zijn ouders gepusht om naar de Chiro te gaan. “Mijn zus Amber was toen al lid, maar ik zag het niet echt zitten. Ja, het was tegen mijn goesting. Maar ik vond er al rap mijn plekje en ben niet meer weg gegaan”, lacht Siemen, die begon als Tito. “Op mijn zeventiende werd ik leider, en ik heb in die vier jaar vier groepen gehad. Mijn mooiste ervaring was met de Tito’s, de jongens en meisjes uit het eerste en tweede middelbaar. Je kunt ze sturen naar het volwassen worden en krijgt ze gemakkelijk mee. Het was leuk om ze te zien veranderen.”

In bubbels

Lukas en Siemen zullen de mooie herinneringen koesteren. “En dat zijn er heel veel. Mijn eerste kamp in Steinbach zal ik nooit vergeten. Dat was zo indrukwekkend: de prachtige locatie, het beekje dat door de kampplaats vloeide, in een blokhut slapen in de vallei… Daar ben ik verliefd geworden op de Chiro”, lacht Lukas. “De zotste ervaring was het coronakamp van 2020. Het was moeilijk omdat we in bubbels moesten werken, maar we hebben er toch een heel tof kamp van kunnen maken.”

Siemen zal zeker het laatste kamp voor altijd bij zich dragen. “Als gastje kreeg ik leiding van Simon Vanhessche. Ik heb altijd naar hem opgekeken, en sedert hij gestopt is, was het contact weggevallen. Normaal, hé, als je geen leiding meer bent. Tijdens ons voorbije kamp hadden we, zoals altijd, een toneelstuk in elkaar gestoken. Met ons kampthema De Kampioenen ging het uiteraard ook daarover. Op een bepaald moment moest de kolonel opkomen, en dat zou Niko zijn. Maar groot was de verrassing toen Simon opdook. Dat is voor mij een mooie afsluiter, echt perfect”, zegt Siemen met emotie.

Maak maar een fout

“Nu komen de gastjes die ik als leider als eersten had – de Raki’s – in de leiding. Een perfecte afsluiter. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze het heel goed zullen doen. Ik vind het wel jammer dat ik niet vroeger in de Chiro gegaan ben. De jeugdbeweging maakt je persoonlijkheid volwaardig. We zijn hier teamspeler geworden”, weet Lukas. “En het is niet erg als je er eens een fout maakt, je leert er alleen maar uit”, vult Siemen aan.

Of ze Chiro zullen missen? “Beslist, het zal pijn doen als het nieuwe werkjaar begint. En ook als het zomerkamp eraan komt”, zegt Lukas. “Ik zal dan zeker maken dat ik op reis ben”, besluit Siemen.