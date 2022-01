Ludieke postkaart als mentale opkikker voor Brugse blokkende studenten

Een ludieke postkaart moet de Brugse blokkende hogeschool- en universiteitsstudenten een hart onder de riem steken. De #bruggeblokt kaartjesactie, een initiatief van de Jeugddienst en Brugge Studentenstad, werd maandag voorgesteld in The Student Village.

“Onder de noemer #bruggeblokt waren er in het verleden al diverse acties. Dit jaar maakten we een reeks kaartjes met een motiverende en grappige boodschap. Met deze kaartjes kunnen medestudenten elkaar moed geven, maar ook (groot)ouders, kennissen en buren kunnen studerende jongeren uit hun omgeving verrassen met een van onze gratis kaartjes. We lieten zelfs een oplage maken met voorbedrukte frankering, zodat ze ook per post bezorgd kunnen worden aan jongeren die je momenteel niet in levende lijve kan ontmoeten”, zegt schepen voor Jeugd en Brugge Studentenstad Mathijs Goderis.

De voorgefrankeerde kaartjes kan je gratis ophalen bij In&Uit, de bibliotheekfilialen, Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen, de campussen van VIVES en Howest, The Student Village (Hauwerstraat 3B), de studeerlocaties en enkele woonzorgcentra.

Ken je zelf geen studenten, maar wil je toch een jongere enkele hartverwarmende woorden toesturen? Bezorg het kaartje dan aan The Student Village, van daaruit worden ze bedeeld onder Brugse studenten die wat extra steun kunnen gebruiken. (CGRA)