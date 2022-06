Lucas (15) is Kinderkrak in Wevelgem

Enkele weken geleden werd Lucas bekroond tot Vlaams kampioen saxofoon in zijn klasse.

Dit keer ligt een Oorkonde op tafel, opgesteld in het Duits. Deze jonge saxofonist werd tweede in een nationale wedstrijd, waarin hij het opnam tegen zowel koperblazers als slagwerkers. “Het was een verre rit, bijna drie uur, naar een zaaltje in Eupen. En het was dan nog mijn pepe’s verjaardag. Pepe Roland is mijn supporter nummer één. Toen ik er vroeger een paar keer net niet bij was, zei hij dat ik er ooit zou staan. En het is leuk dat hij gelijk heeft gekregen.”

Lucas oefent voor de toonmomenten van binnen enkele weken. “Ik heb dit jaar mooie resultaten gehaald in de wedstrijden van Vlamo en de mooie punten motiveren wel. Ik heb ook enkele fijne optredens gedaan. Toen er door corona geen kooroptreden kon zijn, heb ik samen met mama die orgel speelt in de kerk, de kerstviering opgeluisterd. Heel bijzonder was het moment bij de opening voor de Vlindertuin en ik speelde ook op de bloesemwandeling in Geluwe.” Lucas maakt ook deel uit van het saxofoonkwartet dat ook Vlaamse kampioen werd bij Vlamo. Kinderkrak zijn maakt hem trots. “Misschien word ik wel beroemd, en kan ik naar de VS of China?”

