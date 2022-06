Lucas (12) is Kinderkrak in Spiere-Helkijn

Lucas Desmet (12) is al vier jaar jeugdspeler bij voetbalclub Jong Helkijn. Daarnaast engageerde hij zich vanaf dit jaar ook als scheidsrechter. Nadat hij enkele wedstrijdperiodes onder begeleiding overnam, mocht hij inmiddels ook al enkele wedstrijden leiden.

Lucas voetbalt al sinds zijn acht jaar. Scheidsrechter worden bij Jong Helkijn was iets wat al langer in z’n hoofd speelde. “Mijn trainer van vorig jaar gaf me al mee dat ik hiervoor geschikt was. Helaas kwam het er toen niet van. Toen verantwoordelijke Joseph me dit jaar aansprak, heb ik niet getwijfeld. Ik doe het enorm graag en het is leuk om een centje bij te verdienen.” De jonge leeftijd waarop Lucas al zo’n autoritaire taak uitvoert, speelt volgens hem zeker niet in zijn nadeel: “Ik voel dat ik wel geaccepteerd word. Tijdens mijn eerste wedstrijden kwamen vrienden kijken en supporteren.”

Inspiratie vindt Lucas op het allerhoogste niveau: “Ik kijk nu veel specifieker naar wat scheidsrechters doen op de televisie. “De invloed van wat we zien op televisie is groot. Vroeger droomde ik ervan profvoetballer te worden. Scheidsrechter of voetballer, voetbal is mijn sport”, knipoogt de jonge Kinderkrak. (SV)

