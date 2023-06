Louise (15) is Kinderkrak in Zwevegem

Louise De Backer uit de Blauwvoetstraat in Otegem haalde een mooie tweede plaats in het televisieprogramma Junior Bake Off. En dan te zeggen dat ze pas drie jaar de bakmicrobe te pakken heeft. “In de coronaperiode kregen we in de voormiddag les via de computer. In de namiddag verveelde ik mij een beetje en begon ik wat te bakken. Ik vond het wel leuk en ben mij er meer en meer in gaan verdiepen. Minstens één keer per week, maar meestal 2 à 3 keer, trek ik de bakkershort aan. Ik probeer vooral met smaken te experimenteren en te variëren”, doet ze haar verhaal. Het televisie-avontuur kwam er eerder toevallig. “We waren op een babyborrel toen enkele mensen die wisten dat ik aan het bakken was geslagen, mij adviseerden om mij in te schrijven voor het televisieprogramma. Toevallig stonden de inschrijvingen nog open, dus waagde ik mijn kans. Iedereen, ik ook, dacht dat het toch niks zou worden, maar toen bleek dat ik geselecteerd was.” Waar Louise terecht trots op is, is dat ze alles zelf gedaan heeft. “Mijn ouders kennen niks van bakken. Ik heb alles geleerd door zelfstudie en door veel op te zoeken en te proberen. Ik ben dus best wel trots op mijn tweede plaats.” En de toekomst? “Patissier worden, zal ik niet doen. Ik volg nu natuurwetenschappen. Mijn toekomst ligt daar.” (GJZ)

