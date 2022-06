Louise (15) is Kinderkrak in Pittem

Louise Verschetze (15) is de oudste van drie kinderen en volgt de richting bouw, tuin en schilderen in SBSO Sterrebos in Rumbeke. Door de moeilijkheden thuis en op school is het niet altijd gemakkelijk voor haar, waardoor ze soms niet ten volle kan genieten van een onbezonnen jeugd. Maar telkens weer recht ze haar rug en weet ze zich er doorheen te slaan.

“Op school zijn er maar weinig meisjes van mijn leeftijd die deze richting volgen. Bovendien is er geregeld agressie tussen de jongens. Toch ga ik graag naar school en geniet ik van de lessen. De richting bouw is fysiek niet te onderschatten, maar schilderen lukt me al heel goed. Ik probeer me ook altijd heel beleefd te gedragen en daarvoor krijg ik telkens veel waardering. Thuis probeer ik mijn mama zoveel mogelijk te helpen. Door haar gezondheidsproblemen heeft ze het niet altijd even gemakkelijk en zal ik wat taken overnemen. Maar het is niet altijd eenvoudig. Zeker met de verhuis naar mijn papa om de veertien dagen heb ik het wel moeilijk. Thuis hebben we het ook niet breed en dat knaagt soms. Maar ik kan telkens terecht bij mijn twee honden. Van hen krijg ik veel liefde als ik het eens wat moeilijk heb. Gelukkig kan ik tijdens de weekends ook genieten van de leuke activiteiten tijdens de KSA in Pittem. Ik wil er altijd het beste van maken.” (TV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks