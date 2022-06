Louise (12) is Kinderkrak in Beernem

De kersverse kinderburgemeester van Beernem staat stevig in haar schoenen. Naast de thema’s die Fien Viane (zie ander artkel) aanbracht, is ook Louise Van de Casteele heel fel bezig met veiligheid: ook veiligheid op de openbare weg is heel belangrijk, vindt ze: kinderen moeten zonder problemen en gevaren naar school kunnen fietsen.

“Want nu is het soms te gevaarlijk om met de fiets naar school of elders te gaan, en daarin wil ik graag verandering brengen. Ik droom van een situatie waarbij iedereen zich op zijn gemak kan verplaatsen, zonder zich zorgen te moeten maken over de veiligheid.”

Volgens Louise krijgen auto’s in sommige straten veel voorrang. “Zeker in de straten rondom onze school in de Parkstraat moet je heel erg opletten. Daarnaast is het kruispunt naast het tankstation heel gevaarlijk. Zelfs te voet moet je daar echt opletten. Als we die kruispunten veiliger kunnen maken, dan is mijn droom werkelijkheid geworden”, vertelt ze.

Voor haar inzet in de kindergemeenteraad en op school kreeg ze deze week een figuurlijke én een letterlijke pluim. “Ook op school probeer ik mee na te denken om de school en de veiligheid te verbeteren, en daarvoor ben ik nu dus ook ‘in de bloemetjes’ gezet”, lacht ze. (AVH)