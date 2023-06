Louise (11) is Kinderkrak in Ieper

Louise Debaillie uit de Vanheulestraat in Boezinge werd de lokale Junior Journalist, de grote schrijfwedstrijd voor jongeren van het vijfde en zesde leerjaar van het Davidsfonds. Rond het thema ‘lokale helden’ verzon Louise een fictief verhaal over Niels Destadsbader, waarmee ze de lokale voorronde van de Junior Journalist wedstrijd in Boezinge won. Deze wedstrijd is een uitdaging om bij jongeren journalistiek talent naar boven te halen. “Ik ben 11 jaar, woon met papa Karl, mama Evelien Vierstraete en broer Jules in de Vanheulestraat. Mijn verhaal waarmee ik deze wedstrijd van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kon winnen, ging inderdaad over de zanger en acteur Niels Destadsbader. Ik hou van dansen en muziek, lees af en toe wel een boek, maar ben vooral gek op de stripverhalen en de afleveringen van F.C. De Kampioenen op tv. Mijn verhaal, het skiongeval van Niels was, gelukkig voor hem, grotendeels verzonnen. In de muziekschool volg ik cello, kinder- en musicalkoor. Ik hou ook van de natuur. Ik denk niet dat ik later journaliste wil worden. Volgend schooljaar zal ik maatschappij en welzijn volgen in Immaculata Ieper. Ik wil graag iets doen in de zorg”, vertelt Louise. (RLa)