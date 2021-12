Louise (11) is ‘baas’ van eerste kindergemeenteraad

Met de start van de kindergemeenteraad in Beernem werd meteen ook een eerste kinderburgemeester verkozen. Na een tweede stemronde kwam de elfjarige Louise Van de Casteele van basisschool De Drie Beertjes als winnares uit de bus. Wij mochten met haar kennismaken.

Het is de eerste keer dat de kinderburgemeester ‘de pers te woord staat’. Twee weken geleden vertegenwoordigde Louise op de eerste vergadering van de kindergemeenteraad haar school, even later kwam ze als burgemeester naar buiten gewandeld.

Nipte strijd

“En dat was een ferme verrassing”, zegt vader Filip Van de Casteele. “Toen ik haar ophaalde, zag ik dat haar lint breder was dan dat van de andere kinderen. Vol trots vertelde ze dat ze was verkozen tot kinderburgemeester.”

Toch was die verkiezing een nipte strijd. “We moesten allemaal stemmen en ik hoorde wel dat ik veel stemmen had, maar ik had evenveel stemmen als iemand anders”, vertelt Louise.

Verschillende thema’s

“Toen moesten we een tweede keer stemmen en had ik wel de meeste stemmen. Ik had eigenlijk niet eens verwacht dat ik tweede zou worden, laat staan dat de anderen mij tot burgemeester zouden verkiezen”, lacht ze.

Na de verkiezing was het tijd voor het echte werk. In het bijzijn van burgemeester Jos Sypré (CD&V), schepen van Jeugd Ruben Strobbe (CD&V) en enkele raadsleden werden verschillende thema’s behandeld.

Ik heb vooral gepraat over de veiligheid van de kinderen en over de natuur

“We mochten elk om beurt onze hand opsteken en dieper ingaan op een thema van een ander raadslid. Wanneer een thema volledig afgewerkt was, mochten we een nieuw onderwerp aansnijden”, legt Louise uit.

“We hebben het onder meer gehad over natuur, speelpleinen en elektrische laadpalen. Ik heb vooral gepraat over de veiligheid van de kinderen en over de natuur. Als ik naar school fiets en ik rijd over de fietsersbrug, moet ik langs de grote fabriek rijden. Daar rijden auto’s heel snel en zijn er niet echt fietspaden. Dat zou veiliger kunnen.”

Apetrotse papa

Vader Filip is vanzelfsprekend apetrots op zijn dochter. “We hebben haar natuurlijk eerst proficiat gewenst. Wij hadden niet verwacht dat er ’s avonds aan tafel een burgemeester tegenover ons zou zitten”, lacht hij.

“Maar we hadden wel gezien dat ze zich enorm heeft ingezet. Ze ging all the way en werkte haar ideeën helemaal uit. Ook dit gesprek had ze tot in de puntjes voorbereid.”