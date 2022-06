Lou (9) is Kinderkrak in De Panne

Als kleine uk van 2,5 jaar kreeg Lou Ingouf (9) een speelgoedpianootje, maar toen hij wat later op de echte, levensgrote piano van zijn meter voorzichtig elke toets uitprobeerde, genoot Lou van elke klank. Hij moest nog even wachten voor hij bij juf Veerle Elst naar de muziekles mocht.

“Het eerste jaar notenleer mocht ik overslaan, en wat er in het beginnersboekje stond, zei me niks, want ik wilde Bohemian Rhapsody leren spelen”, lacht Lou. “De juf zei dat dit nog veel te vroeg was, dus dan heb ik het maar op eigen houtje geleerd. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan doe ik alles om dat te bereiken! Ik kreeg van mijn ouders mijn droompiano, en achter het klavier voel ik me happy. Ik probeer alles na te spelen wat ik graag hoor, en dan geef ik er dikwijls mijn eigen interpretatie aan. Soms maak ik zelf liedjes. Ik dacht dat ik me op een podium onwennig zou voelen. Tot onlangs op het schoolfeest… en daar heb ik blijkbaar het publiek ontroerd. Mijn podiumvrees heb ik nu overwonnen, en ik vind het leuk om de reacties van mensen te zien. Intussen ben ik ook met gitaar begonnen, want bij een podiumconcert hoort bijna altijd een gitaar. Maar er zijn nog meer dingen die ik leuk vind: basketten en fietsen… Later zou ik graag ingenieur worden en dingen uitvinden die met muziek te maken hebben.”