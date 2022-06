Lotte (14) is Kinderkrak van Jabbeke

Lotte Vanderhaegen uit Varsenare is veertien en helemaal weg van voetbal. Als klein meisje zag ze haar oudere broer vaak sjotten en meteen was ze verkocht.

Als vijfjarige stond ze al op het veld van FC Varsenare. Via een omweg bij Cercle Brugge belandde ze uiteindelijk bij de U8 van Club Brugge. Daar debuteert ze volgend seizoen bij de U16 van YLA.

“Volgend jaar speel ik voor het eerst in een damesploeg en daar kijk ik wel naar uit. Tot nu toe vond ik het best leuk om samen met jongens te voetballen, maar het was wel een harde leerschool. Ik was immers het enige meisje in een ploeg op eliteniveau. Ik speel ook bij de West Flames, een provinciaal team van meisjes die in hun eigen club in een jongensploeg spelen. Onlangs wonnen we de bekerfinale tegen Zulte Waregem. Ik scoorde drie doelpunten en gaf een assist.”

Veel vrije tijd heeft Lotte niet, maar dat vindt ze niet zo erg. “Ik train vier keer per week en in het weekend ben ik vaak een hele dag kwijt als we op verplaatsing spelen. Naast voetbal vind ik mijn studies heel belangrijk. Het is mijn ultieme droom om later bij de Red Flames te spelen. Naar de Amerikaanse Megan Rapinoe kijk ik echt op, want die is echt de allerbeste voetbalster van de wereld.” (PDC)

