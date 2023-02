LOSS organiseert sportkampen tijdens zomervakantie: “Onze begeleiders zijn leerkrachten”

Nadat ze samen bijna 25 jaar aan ervaring opdeden met het begeleiden van sportkampen besloten Lore Deloof en Sofie Bossuyt ze zelf te organiseren. Met LOSS willen ze inspelen op de grote vraag bij vooral jongere kinderen.

Leerkrachten Lore Deloof (30) en Sofie Bossuyt (32) merkten dat er heel wat vraag was naar sportkampen, dus besloten ze zelf de handen uit de mouwen te steken en een eigen vzw op te richten. Door hun ervaring wisten ze goed welke richting ze uit wilden. “De kwaliteit is voor ons heel belangrijk”, aldus Lore en Sofie.

“Daarom kozen we voor kleinere groepen van ongeveer 15 kinderen en ervaren trainers. Bij ons staan er geen 16-jarigen alleen voor een groep, maar zijn de begeleiders hoofdzakelijk leerkrachten die weten hoe je met kinderen moet omgaan en hoe je de activiteiten moet aanbieden.”

“Sport staat centraal, maar we bieden meer”

“We wilden kleinschalig beginnen om meerdere redenen. Ten eerste helpt ons dat de gewenste kwaliteit te garanderen. Maar we kozen ook voor deze aanpak omdat we het nu van de andere kant bekijken. Voor het eerst zijn we niet enkel trainer, maar moeten we ook alles organiseren en begeleiders zoeken.”

“Op termijn willen we groeien, maar afhankelijk van onze eerste kampen zal dat een tweede locatie of meer groepen worden. Momenteel bieden we kampen aan voor kinderen vanaf de peuterklas tot het vierde leerjaar. De derde graad betrokken we niet, omdat zij meer uitdaging nodig hadden en we nog niet zeker waren of we dat meteen zouden kunnen bieden.”

Mascotte Loss De Vos

LOSS werd afgeleid van de namen van beide dames, maar kreeg ondertussen ook een extra betekenis via de slogan ‘Laten we samen sporten’. “Sport staat bij ons centraal, maar zeker met kleine kinderen kan je dat nog niet de hele dag doen. Daarom zullen we ook spelletjes spelen en creatief aan de slag gaan.”

“Daarom zijn we ook heel blij met de infrastructuur van de Ginsteschool. We hebben hier heel wat mogelijkheden om binnen en buiten te spelen en met het slaapklasje kunnen de allerkleinsten een middagdutje doen als dat nodig is. Ook zal mascotte Loss De Vos zeker eens op bezoek komen.”

Praktisch

Voor deze zomer organiseert LOSS twee weken kamp, van 10 tot 14 juli en tussen 14 en 18 augustus. De kampen beginnen om 9 uur, maar er is opvang vanaf 7.30 uur, en zijn gedaan om 16 uur. Daarna is er nog opvang tot 17.30 uur. Voor 125 euro krijgen de kinderen naast een sportkamp ook nog een gadget, vieruurtje en diploma.

Wie meer info wil kan die vinden op de Facebookpagina vzw sportkampen LOSS. Voor de kampweek in augustus zijn er nog meer plaatsen vrij dan in juli en kan je ook per dag inschrijven.

(Margit Ghillemyn)