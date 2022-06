Lori (10) is Kinderkrak in Dentergem

Lori Neirinck (10) is een bezige bij. Ze speelt volleybal, danst en zit bij de Chiro. Daarnaast heeft ze ook een hart voor de natuur. Zo is ze niet alleen Mooimaker en gaat ze geregeld zwerfvuil rapen, maar helpt ze ook bij de paddenoverzet.

“Ik ben een Mooimaker, samen met mijn tante”, vertelt Lori. “Ze vroeg me eens om een keertje mee te gaan en ik had de smaak meteen te pakken.” Geregeld trekt ze dan ook met haar grijpertje in de aanslag op pad om zwerfvuil te rapen. “Ik vind het leuk om buiten te zijn. En dat je er dan ook nog eens de straat mee proper maakt, is een leuke bonus”, lacht ze.

53 in één dag

“Af en toe vinden we zelfs muntstukken langs de weg. Die steek ik dan in mijn spaarpot.” Naast zwerfvuil gaat ze in de bermen echter ook op zoek naar padden. Ze is immers een van de vrijwilligers binnen de gemeente die helpt bij de paddenoverzet. “Tijdens een bepaalde periode gaan we dan langs de Tieltseweg of de Kapittelstraat kijken in beken of in het gras langs de kant van de weg om te zien of er padden zitten”, legt Lori uit. “Die brengen we dan naar een vijver aan de overkant van de weg.” En dat vergt soms wel wat werk. “Zo hebben we er eens 53 in één dag overgezet”, vertelt Lori trots. (TM)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks