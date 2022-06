Lore (13) is Kinderkrak in Koekelare

Lore Eeckeleers woont in de Ichtegemstraat 72 en is verslingerd aan toneelspelen. Ze zit in tweede middelbaar Woord en Kunst in het Da Vinci Atheneum en maakt deel uit van de jongerenafdeling Jong Wilt van de toneelvereniging Wilt van Gheeste.

Daar valt ze niet alleen op door haar talent, maar ook door haar sociale ingesteldheid en groot inlevingsvermogen. Lore kreeg veel lof voor haar rol in het stuk ‘Ma heeft een lief, pa ook’, over het reilen en zeilen binnen een nieuw samengesteld gezin.

Lore was, net als haar ouders en haar vriendinnen, blij verrast toen ze hoorde dat ze was uitgeroepen tot Kinderkrak van Koekelare. “Ja, het is heel fijn om die titel te krijgen. En op school reageerden de leerkrachten en de directie heel positief en aangenaam verrast. Maar ik ga nu niet naast mijn schoenen lopen, hoor”, zegt ze glimlachend. “Vooral mij inleven in een personage vind ik zo leuk aan toneelspelen. Ik kan mij er echt in vastbijten.”

Lores moeder Joke is alvast fier op haar dochter: “Die interesse en dat inlevingsvermogen heeft ze waarschijnlijk van mijn mama. Die speelde met veel passie toneel.” (EV)

