Lore (13) is Kinderkrak in Houthulst

Lore Theuninck (13), dochter van Stephanie Hendrickx en Gino Theuninck, en zus van Leona, Julien en Charles, woont in Houthulst en is een Kinderkrak, omdat zij het Vlaams Kampioenschap Disco Solo junior 1 beginners heeft gewonnen. Daarnaast won ze al een twintigtal wedstrijden.

Lore startte in het tweede kleuter met kleuterdans op de vrijetijdscampus in Houthulst en kreeg daar de microbe te pakken. “Dansen is een passie van mij, ik doe het met heel mijn hart”, vertelt Lore.

“Het is een sport waarbij je al je spieren nodig hebt. Daarbij is het op muziek, wat het extra leuk maakt, en je kunt er al je gevoelens in leggen. Het is ook eens iets anders dan gewone sporten. De competitie doe ik heel graag. Daar kun je je meten met anderen om te weten hoever je zelf staat. Het is een intensieve sport, waarbij je heel veel moet trainen, maar het is ook fantastisch leuk. Je leert via via heel wat mensen kennen, waar je veel van kunt leren. En je komt op heel wat verschillende plaatsen. Zo ga ik deze zomer naar Zweden om deel te nemen aan de Disco Grand Prix. Ik droom ervan om later zelf les te kunnen geven.” (ACK)

