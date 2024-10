Lola Lowagie is de nieuwe kinderburgemeester van Koksijde: “Ik droom van een zwembad met heel veel glijbanen”

Met Lola Lowagie heeft Koksijde een kersverse kinderburgemeester. Vrijdagmiddag 18 oktober kreeg ze officieel haar nagelnieuwe burgemeesterssjerp en vond ook de installatievergadering van de nieuwe kindergemeenteraad plaats.

Koksijde startte in 2013 met het initiatief om een kindergemeenteraad en kinderburgemeester aan te stellen. Sindsdien zijn er al 10 kinderburgemeesters verkozen. Vorig jaar werd Jules Noterdaeme van Leefschool De Letterzee verkozen tot kinderburgemeester en mocht hij de burgemeesterssjaal een heel jaar dragen.

Vandaag werd Lola als elfde kinderburgemeester aangesteld. Voor het schooljaar 2024-2025 werden er uit zes Koksijdse scholen 12 raadsleden verkozen. Charlotte Castelein, schepen van Onderwijs, maakte de nieuwe kinderburgemeester bekend: het werd Lola Lowagie van de Gemeentelijke Basisschool Koksijde.

Lola is 11 jaar en ze woont in Koksijde. Ze is bijzonder sportief, want ze zwemt competitiewedstrijden in Veurne, en ze kijkt ook uit naar de activiteiten bij Scouts Casa Oostduinkerke. Ze is blij en trots met haar nieuwe titel. “Ik ben al jaren lid van de leerlingenraad en vond het wel fijn om me te engageren. Ook mijn mama, Lore Dezutter, stond dit jaar op de lijst voor de verkiezingen en is verkozen als raadslid. Ik zie het zeker zitten om officiële openingen bij te wonen en een kort woordje te zeggen. Mijn wensen voor Koksijde? Een speelplein voor grotere kinderen (10+) en themadagen waar alle scholen aan meewerken, zoals bijvoorbeeld een grote zoektocht. En ik droom van een zwembad met veel glijbanen!”

Nieuwe raadsleden

In de nieuwe kindergemeenteraad zetelen 12 nieuwe raadsleden, die werden verkozen uit de leerlingenraad op school: Alizé Vilain (6de) en Lewis Schamp (6de) van Leefschool De Letterzee, Olivia Van Eeckhout (5de) en Amadou Diarisso (6de) van Vrije Basisschool Oostduinkerke, Fleur Hermans en Celia Staelens van Inspirant aan Zee/De Strandloper BuBaO, Oscar Sustronck (5de) en Mervin Verleye (6de) van Vrije Basisschool De Ark, Pia Demyttenaere (6de) van Gemeentelijke Basisschool Koksijde en Alicia Mani (5de) en Emiel Goës (6de) van Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke.

De kinderraadsleden zullen vijf keer samenkomen en voorstellen formuleren over diverse thema’s die de kinderen aanbelangen. De kinderburgemeester en haar raadsleden worden ook gevraagd voor officiële inhuldigingen en andere Koksijdse evenementen.