Lokale Chiro’s Kachtem organiseren BBQ en Aloha For Kids

Op vrijdag 23 juni organiseert Chiro Vivaldi Kachtem Aloha For Kids, een kinderfuif voor kindjes vanaf de derde kleuterklas. Op zaterdag volgt de Alohaparty en op zondag 25 juni organiseren de Chiromeisjes Vivaldi en Chirojongens Sint-Jan Kachtem een barbecue als afsluiter van Kachtem Ommegang en van het Chirojaar.

Geïnteresseerden moeten geen lid zijn van de jeugdbeweging om te delen in het plezier. “Op vrijdag 23 juni organiseren we een spetterende kinderfuif”, klinkt het bij de Chiroleiding van Chiro Vivaldi Kachtem. “Alle kindjes vanaf de derde kleuterklas zijn welkom. Je hoeft daarvoor niet ingeschreven te zijn in de Chiro.”

“Dit fuifje vindt plaats van 18.30 uur tot 20 uur in de tuin van de Chiromeisjes. De inkom bedraagt zes euro. Hiervoor krijgt uw zoon of dochter drie consumptiebonnetjes en heel veel plezier in de plaats. Wij hopen alvast jullie talrijk te mogen verwelkomen op 23 juni”, klinkt het.

Grote barbecue

Op zaterdag is er de Alohaparty van 21 uur tot 5 uur en op zondag is er een BBQ vanaf 11.30 uur. “Net zoals vorig jaar organiseren wij, Chiromeisjes Vivaldi en Chirojongens Sint-Jan Kachtem, dit jaar een fantastische afsluiter van het Kachtem Ommegangweekend en zo ook van ons zalige Chirojaar, namelijk de overheerlijke barbecue”, klinkt het enthousiast bij de Kachtemse Chiro’s.

“Dit vindt plaats op zondag 25 juni 2023 in de tuin van de Chiromeisjes in de Hogestraat 8 in Kachtem. Onze deuren gaan open vanaf 11.30 uur. Aanschuiven kan van 12 tot 14 uur. Volwassenen kunnen zich wagen aan een vleesmenu (20 euro) of een vegetarisch menu (20 euro). Kinderen betalen 13 euro. Een drankje is in de prijs inbegrepen.

Tijdens en na het eten kunnen geïnteresseerden ook genieten van een rijkelijk aanbod aan frisse, zomerse dranken. (RV)

Inschrijven voor de BBQ kan nog tot zaterdag 17 juni op het rekeningnummer BE82 8601 0708 6968 met vermelding van uw naam + BBQ + het aantal personen.