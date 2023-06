Loïc (14) is Kinderkrak in Moorslede

Loïc De Smet, die samen met zijn zus Gaëlle (11), mama Isabelle en vader Andy in Dadizele woont, is sinds zijn vierde levensjaar een gedreven voetballer. “Ik begon met voetballen bij SV Roeselare”, vertelt Loïc. “Toen deed ik enkel aan veldvoetbal, maar omdat ik heel graag collectief speelde, begon ik veldvoetbal met futsal te combineren en startte ik bij Squadra Moeskroen.” Na SV Roeselare trok Loïc voor vier seizoenen naar Club Brugge, maar omdat de combinatie van futsal en veldvoetbal niet in het plaatje van de club paste, koos Loïc ongeremd voor zaalvoetbal én met succes. “Ik speel nu al een hele tijd bij de U21 van Squadra”, vertelt de Dadizelenaar. “Ik train drie keer per week, speel op vrijdag met de U21 en op zondag met de U17. Met de ploeg doen we ook vaak mee aan buitenlandse tornooien en stonden we in april nog in de U21-finale Beker van België zaalvoetbal.”

Loïc loopt momenteel school in Prizma Middenschool in Izegem, waar hij Latijn volgt. Dat hij in Franstalig Moeskroen voetbalt, is voor Loïc bevorderend op schoolvlak. “In Moeskroen is alles en iedereen Franstalig. Daardoor zijn mijn punten voor Frans ook uitzonderlijk goed. Die taal- en leeftijdsbarrière vond ik makkelijk te overbruggen”, zegt Loïc. “Ik speel daar nu ook al een tijdje en op den duur geraak je daar wel aan gewoon.” (MC)

