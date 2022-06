Loïc (14) is Kinderkrak in Beernem

Als renner bij het Young Cycling Team Middelkerke is Loïc Vanlaere uit Beernem een Kinderkrak omdat hij droomt van een carrière bij de profs. Met Sven Vanthournhout als nonkel kreeg Loïc in ieder geval de goede genen mee, en af en toe krijgt hij zelfs tips en tricks van de huidige bondscoach.

“Op het Belgisch kampioenschap veldrijden in Middelkerke heeft mijn nonkel enkele rondjes op het parcours met me meegereden, zodat ik van hem kon leren. Zo kon ik zien waarop hij lette en welke lijnen hij volgde. Veldrijden doe ik momenteel liever dan wegwielrennen.” Vroeger focuste hij als lichtgewicht meer op het klimwerk, maar nu merkt hij dat het sprinterswerk meer zijn ding is. “Nu heb ik een goeie uithouding, maar later kan ik misschien explosiever worden.”

Profcarrière

Na school en in het weekend staat bij Loïc alles in het teken van de koers. Op maandagavond is er steevast een stabiliteitstraining. In functie van de wedstrijden in het weekend gaat hij nog bijtrainen. “Die combinatie valt nu nog goed mee. Ik kan heel erg genieten van een training, als ik daarvoor moest studeren. Bovendien spreek ik regelmatig af met vrienden die ook fietsen, en dat is heel erg leuk.” De veertienjarige coureur droomt van een carrière bij de profs. “Misschien kan ik ooit eens een trui winnen.” (AVH)