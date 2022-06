Lobke (15) is Kinderkrak in Dentergem

Lobke Spriet (15) heeft in anderhalf jaar een grote transformatie ondergaan. Als 14-jarige woog ze nog 125 kilogram, maar tijdens haar verblijf in het Zeepreventorium in De Haan verloor ze maar liefst 35 kilo.

“Ik heb acht jaar gesukkeld met zware obesitas. Ik heb veel geprobeerd, maar niets hielp, waardoor ik steeds dieper in de put raakte. Pas in het Zeepreventorium kwam ik opnieuw boven water”, doet ze haar verhaal. Het Zeepreventorium is een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met diabetes, obesitas of andere chronische ziektes.

Realistische doelen

“De werking is op zich te vergelijken met die van een gewone school, maar je wordt er vooral gestimuleerd om meer te sporten en gezonder te eten.” Op 20 april 2021 stapte Lobke het Zeepreventorium binnen en ging ze met een team van diëtisten, kinesisten, dokters en verpleegkundigen de strijd aan tegen haar zwaarlijvigheid. “Je krijgt daarbij een schema met realistische doelen. Al is het nooit een specifiek doel om een bepaald aantal kilo kwijt te geraken. Hoeveel je wil afvallen, bepaal je zelf.” Het loonde, want anderhalf jaar later schommelt Lobkes gewicht rond de 90 kilogram. Door haar ervaring te delen, wil ze nu andere jongeren die met overgewicht kampen een hart onder de riem steken. “Ik heb in het Zeepreventorium geleerd om niet bij de pakken te blijven zitten en om over mijn gevoelens te praten.” (TM)

