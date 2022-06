Lizan (8) en Nora (11) zijn Kinderkrak in Koekelare

Lizan en Nora Demoen wonen, net als hun zus Rozie en broer Rik, in de Oostmeetstraat 43. De zwemmende zusjes verbaasden in december heel Koekelare met hun actie voor De Warmste Week.

Ze zwommen een persoonlijk record – 500 meter – en verzamelden zo liefst 10.775 euro. Dat bedrag ging integraal naar Boas, een zwemclub voor mensen met een beperking waar Nora lid van is.

De zusjes kunnen bijna niet geloven dat ze dankzij hun sportieve stunt tot Kinderkraks zijn uitgeroepen. “Onze vriendinnetjes zullen ook nogal opkijken!”

“We waren heel verrast dat onze zwemactie zoveel succes had. We vonden het heel fijn dat iedereen in Koekelare en op onze school De Negensprong zo enthousiast was. Dat gaf ons een heel warm gevoel. Dus: mensen, 10.775 keer bedankt voor jullie steun!”

Nora kan volgens haar moeder Nele ook heel goed zingen. “Ze is ook lid van een koor in Roeselare waarmee ze onlangs een zangwedstrijd won”, vertelt Nele, die dan nog vergeet te zeggen dat Nora in maart in De Balluchon schitterde in de musical ‘Max en De Kaasbende’. (EV)

