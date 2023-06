Lisette (6) is Kinderkrak in Hooglede

Lisette Cool (6) was pas 13 maanden jong toen het noodlot toesloeg. Na een helse zoektocht van drie maanden kregen de ouders van Lisette te horen dat ze kanker had. “Kort na de diagnose werd ze twee keer geopereerd. De chemotherapie die daarop volgde was zwaar doordat er een zeer kwaadaardige en agressieve tumor was geconstateerd. In die periode werd ook het zoontje van mijn beste vriendin ziek en omdat we allebei in hetzelfde schuitje zaten, hebben we veel aan elkaar gehad. Ik noem het altijd een geluk bij een ongeluk dat ze nog zo klein was en nog weinig besef had”, vertelt mama Sara Lammertijn.

Na die chemotherapie ging een wereld open voor Lisette en haar gezin. “Ik vergeet nooit de eerste keer dat Lisette in de Colruyt in het karretje mocht zitten. Lisette deed vorige week haar eerste communie en dat was erg emotioneel. Eerlijk, ik heb twijfels gehad of ze ooit haar eerste communie zou halen. Vandaag is Lisette vol leven, altijd welgezind en ze trekt zich van weinig aan. Ze is een graag geziene leerling in de Gemeenteschool Wonderwijs in Hooglede. We werden er supergoed opgevangen en samen met Victor krijgt ze de allerbeste begeleiding waarvoor we hen enorm dankbaar zijn”, besluit Lisettes mama. (EVG)

