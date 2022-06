Lise (12) is Kinderkrak in Deerlijk

Lise Dejonghe (12) is een van de toppertjes van Balletschool Raymonda. Tijdens een internationale wedstrijd in Parijs liet ze enkele heel opmerkelijke prestaties noteren.

“Het dansen is voor mij al op heel jonge leeftijd begonnen”, zegt Lise Dejonghe. Zij volgt het zesde leerjaar in het Heilig Hartcollege in Waregem en woont samen met vader Kristof Dejonghe, moeder Angelina Sarnataro en oudere broer Thomas in Bistierland op de grens van Harelbeke en Deerlijk. “In september ben ik begonnen met pre-ballet. Ik zat toen in de tweede kleuterklas. Vanaf het eerste leerjaar werd het klassiek ballet en later kwam er ook jazz bij. Na een geslaagde auditie werd ik opgenomen in de Youth Ballet Academy (YBA). Behalve klassiek ballet werken we ook intensief aan jazz, acro, crea-mini en tapdans. Ik train momenteel elke dag, behalve op zondag. Dat komt toch neer op 12 à 14 uur per week.”

“De voorronde van de Youth American Grand Prix in Parijs in november 2021 was alvast een onvergetelijke ervaring. We behaalden een schitterende tweede plaats met ons groepsstuk. Ik stootte zelf door naar de top 12 in de categorie moderne dans en plaatste mij in de top 6 van de categorie pas de deux. Ik moest in dat stuk 24 opeenvolgende fouettés, draaiende beweging ter plaatse, uitvoeren en die lukten perfect. De combinatie met school is niet altijd eenvoudig, maar voorlopig lukt het nog wel.” (DRD)

