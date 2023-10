Lisa en Noah zijn de nieuwe hoofdleiders van Chiro Meulebeke

Het nieuwe werkjaar van Chiro Meulebeke is gestart en dat ging gepaard met de voorstelling van de nieuwe leiders van de meisjes- en jongensafdeling: Lisa Meire en Noah Duyck.

Lisa Meire (20), de dochter van Jos Meire en Ann Van Hal, volgt Marthe Vergote op als leider. Na haar studies handelswetenschappen en marketing aan het Regina Pacis instituut in Tielt gooide ze het over een compleet andere studieboeg in Gent en volgt ze nu het derde jaar ergotherapie aan de Artevelde Hogeschool.

“De warme sfeer, het gezellig samenzijn en de vriendschap zijn top”

“Ik ben vrij laat bij de Chiro terechtgekomen. Een vriendin nam me mee naar een startdag en sindsdien kon ik de Chiro niet meer loslaten. De warme sfeer, het gezellig samenzijn en de vriendschap werkten zo aanstekelijk dat ik sindsdien geen enkel Chiromoment meer mis. Het is heerlijk om de kinderen een leuke zondagnamiddag te bezorgen. Ze schenken jou heel veel voldoening en dat geeft een goed gevoel. Alle leiders en leidsters staan te popelen om er opnieuw in te vliegen. Ik besef maar al te goed dat er heel wat tijd in deze passie kruipt en ja, ik zou alles laten vallen voor de Chiro. Onder het motto Chiro, daar zit muziek in willen we het nieuwe werkjaar vorm geven. Daarbij blijven we er echt voor gaan om onze Chirofamilie uit te breiden. Wij stoppen niet met groeien!”

Levensadem

Noah Duyck (22) treedt dan weer in de voetsporen van Jens Tanghe. Hij zit in zijn derde jaar bouwkundig ingenieur aan de universiteit in Gent. Noah is er kotstudent en dat stelt hem wel voor enkele belangrijke keuzes.

“Ik besef heel goed dat het leven van een kotstudent een voortdurende uitdaging is, maar ik wil alles op alles zetten om tijdens mijn verblijf in Gent zoveel mogelijk te studeren, om dan het weekend te kunnen voorbehouden voor de Chirowerking. Ja, Chiro is ook mijn levensadem. Vanaf het derde leerjaar was ik er al lid van. Mijn pa was eveneens leider bij de Chiro en vergezelde ons 10 jaar als kookouder. We zitten met een goede leidersploeg, 28 in totaal, en dit betekent dat we al opnieuw werk kunnen maken van onze Chirorol Marathon die op 5, 6 en 7 april 2024 plaatsvindt in het oc Vondel. Verder liggen de data van onze kampperiode ook al vast: van 11 tot 21 juli gaan de meisjes naar Lommel en de jongens volgen hen op van 21 tot 31 juli. Wie eens wil proeven van de werking, is steeds welkom op zondagnamiddag vanaf 13.30 uur op hoeve Vincent in de Krekelstraat.”