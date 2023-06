Lisa (15) is Kinderkrak in Meulebeke

Lisa Carron is een hippe meid van 15 lentes. Ze is de dochter van Luc Carron en Sophie Tuttens en de zus van Luka en Luna. Lisa studeert natuurwetenschappen aan de Bron in Tielt en heeft een passie voor het dansen. “Vanaf mijn vierde levensjaar maakte ik deel uit van de grote Folle et Fou-familie. Het tonen van emoties in de dans vind ik een enige ervaring. Bij Folle et Fou kwam ik werkelijk in een andere wereld terecht en ik bouwde daar ook heel snel een nieuwe vriendenkring op. Vroeger had ik een boontje voor het hiphopgenre maar nu heb ik het vooral voor de moderne dans en het ballet. Weet je, ballet ondersteunt de moderne dans en geeft je op die manier een betere basis. Toen ik in het vijfde leerjaar zat, deed ik een auditie voor het competitiedansen en ik slaagde meteen. Sindsdien behaalde ik enkele overwinningen.

Sedert een jaar dans ik duet met mijn goede vriendin Amelie Verhoye. Onze leraar, Tuur Sweerman, legt de lat heel hoog maar op die manier bereiken we heel mooie resultaten. Zo behaalden we enkele weken geleden, tijdens het BK Moderne Dans, een eervolle derde plaats. In mijn vrije tijd ga ik sinds mijn derde leerjaar naar de kunstacademie in Tielt waar ik de afdeling beeldende technieken volg op woensdagavond. Rest er dan nog wat tijd, dan loop ik samen met mijn pa en mijn zus Luna enkele kilometers, kwestie van in conditie te blijven, niet?” (LB)

