Lisa (13) is Kinderkrak in Zedelgem

Het hele gezin van Lisa Maes ademt wielersport. Naar vader Stijn en broer Brent, die zelf competitief veldrijden, kijkt ze op.

Vanaf zeven jaar groeit Lisa al spelenderwijs op de crossfiets op, en rijdt ze wedstrijden die de LRC (Landelijke Renners en Crossers) in Vlaanderen organiseert. Zo eindigde ze begin mei in haar klasse U15/aspirant als beste van de meisjes tijdens de wegwedstrijd in Veldegem. Tijdens lente en zomer onderhoudt ze haar conditie op de weg. In november schreef ze bij de LRC-competitie zowel de titel van Belgisch als Europees kampioen in het veldrijden op haar naam. Dat merkte ook het gemeentebestuur van Zedelgem op, van wie ze ze de prijs voor Zedelgemse sportbelofte in ontvangst nam.

“Ik fiets nog steeds bij mijn eerste ploeg Tomabel Inofec Cycling Team uit Ardooie. Een team dat zich opmerkelijk inzet voor de jeugd. Vanaf volgend jaar stap ik normaal over naar Cycling Vlaanderen als nieuweling. Het speelse rijden is dan voorbij, maar de ondersteuning is veel beter. Dameswielrennen zit in de lift, waardoor Lisa er luidop van droomt ooit mee te strijden voor een kampioenstitel bij de profs. Een leven op de fiets is voor Lisa een way of life. Weer en wind trotserend, gaat ze zowat elke dag lopen en fitnessen, of gaat ze alleen of met vader Stijn trainen. Ze kan ook op hem rekenen voor de technische steun. (HV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks