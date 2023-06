Lilou (13) is Kinderkrak in Oostende

Lilou Hens (13) werd bijzonder zwaar getroffen door een verkeersongeval. De jonge Oostendse is tot haar middel verlamd. Ze ontdekte een nieuwe hobby maar is vooral blij dat ze niet meer naar het UZ Gent moet om te revalideren.

Ze was amper 12 jaar toen het noodlot toesloeg in de zomer van 2022 tijdens een reis in Zuid-Afrika. Door een verkeersongeval raakte Lilou zodanig zwaargewond dat ze blijvend in een rolstoel belandde. Ook haar ouders en broer raakten zwaargewond en revalideren nog altijd.

Lilou was een erg talentvolle acrogymnaste, die wel 17 uur per week trainde. Ze proeft nu van een nieuwe hobby: het wheelen of snelheden halen met een aangepaste rolstoel. En ze traint mee met de paralympiërs.

Sinds november is Lilou terug thuis. Dat ze op kerstavond in haar eigen zorgunit (naast haar huis) kon slapen, was voor de tiener belangrijk. “Voordien kampeerde ik een paar maanden op de benedenverdieping. Het is goed dat ik nu een eigen plek heb.” Een ander belangrijk moment kwam er in mei. Sindsdien moet ze niet meer dagelijks naar het UZ Gent. “Ik ben erg blij dat die periode is afgesloten. Maar ik moet mijn revalidatie in de vorm van oefeningen wel verder zetten. Nu volg ik nog halve dagen les, maar vanaf september wil ik volle dagen naar school. Daar kijk ik enorm naar uit.” (EFO)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023