Lili is Junior Stadsdichter en dat maakt Roeselare uniek

In 11 scholen kregen samen 28 klassen een creatieve workshop gedichten schrijven met als thema ‘samen feest vieren’. Dat zette 373 leerlingen ertoe aan om mee te doen aan de queeste naar een nieuwe Junior Stadsdichter van Roeselare.

De jury, bestaande uit Edward Hoornaert, actrice en schrijfster Astrid Sercu en jongeren die via #HACKpand en De Leesjury in ARhus met literatuur bezig zijn, selecteerde vijf finalisten en ging vervolgens aan de slag om uit die genomineerden de nieuwe Junior Stadsdichter te kiezen. Dat is Lili Bekaert geworden, 11 jaar en leerling van de Vikingschool.

Er was ook een publieksprijs. Het brede publiek kon daarvoor online stemmen en dat deden 3.741 personen. Uiteindelijk werd Noah Verkest de winnaar.

Nooit echt af

“Het opzet van deze wedstrijd is simpel”, legt schepen Matthijs Samyn uit. “We willen kinderen en jongeren uitdagen om in hun creatieve pen te kruipen. Dat we in Roeselare naast een stadsdichter ook een Junior Stadsdichter kiezen maakt ons uniek.”

Junior Stadsdichter Lili schreef haar gedicht thuis volledig zelf zonder de hulp van haar leerkracht. “Ik schrijf vaker, meestal verhalen maar vreemd genoeg raken die nooit echt af.”

“Misschien is deze prijs wel een stimulans om eens een volledig kant-en-klaar verhaal neer te pennen.”