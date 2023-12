Life organiseert vakantiekampen in De Kleine Tovenaar: “School wordt kampravotplaats”

Vanaf dit schooljaar vinden er vakantiekampen van Life plaats in freinetschool De Kleine Tovenaar. De vakantiewerking is in handen van Life, de plek voor dans, sport en ontspanning in Izegem.

Life organiseert al tien jaar kampen en activiteiten voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Dat gebeurde tot nu toe onder de noemer Dolilé. “”Na een visuele rebranding van onze dansschool kozen we ook voor een vernieuwde weg van onze vakantiewerking”, vertelt zaakvoerder Davy. “In onze zoektocht naar een nieuwe, inspirerende en veilige omgeving voor kinderen vonden we freinetschool De Kleine Tovenaar die haar accommodatie buiten de schooluren verhuurt voor verschillende activiteiten. Naast onze eigen accommodatie in Life wordt de school in de vakanties onze kampravotplaats.”

Izegems Gouden Merletje

De locatie voelde onmiddellijk als een grote ‘ja’ voor het animatorenteam. Het recent geplaatste gebouw kreeg in 2023 nog een Izegems Gouden Merletje in de categorie architectuur. “De natuur is geïntegreerd op de speelplaats en spreekt tot de verbeelding van elk kind. En de intimiteit van de locatie zorgt er dan weer voor dat we elk kind aandacht kunnen geven”, vult Davy aan. Life Vakantiekampen heeft een divers sportief en creatief aanbod voor kinderen van 3 tot 15 jaar. “We kiezen er bewust voor om zowel (high level) danskampen als kook-, lego- sport-, spel- en creatieve themakampen voor elk niveau aan te bieden”, vertelt coördinator Vanessa. “Zo kunnen we op een leuke manier kinderen van verschillende dingen laten proeven.”

Kerstkampen

De eerstvolgende kampweek vindt plaats van 3 tot en met 5 januari 2024. “Tijdens de kerstvakantie gaan we voluit voor betoverende kerstkampen voor kleuters en kids. Met De Kleine Tovenaar als kamplocatie kan het ook moeilijk anders”, knipoogt het team. “Een echte tovenaar komt in elk geval al op bezoek.”